"Чи доцільно збільшити розмір воріт? Ви знаєте, я би серйозно подумав про це. Днями ми обговорювали це з дружиною і друзями. У 1998-му, коли я починав грати, то був у топ-5 найвищих гравців Серії А. Минулого року, коли я виступав за Парму в Серії B, то теж був у топ-5 найвищих, але вже тільки серед 22-х футболістів на полі в кожному матчі, а не сезоні загалом.

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Розмір воріт встановили ще у 1875 році, враховуючи антропометричні дані людей на той час. Очевидно, що зараз вони змінилися, люди стали вищими. Якщо тоді ворота, можливо, були завеликими, то зараз усе інакше. Коли ти бачиш деяких воротарів, то задумуєшся.

У тому ж волейболі теж є дискусії щодо висоти сітки. У мене є дві сестри-волейболістки, тому про цю проблему я знаю. Там подача стала майже такою ж важоивою, як у тенісі.

Звісно, це вирішувати не мені. Для цього є компетентні органи. Але варто врахувати, що воротарі, хоч і стали вищими, але й польові гравці постійно працюють над удосконаленням техніки ударів.

Ви можете побачити значення зросту воротаря при ударах здалеку. Ще 30 років тому на кожні 50 дальніх ударів припадало 10 голів. Зараз – добре, якщо буде три. Двометровому кіперу з дальньої дистанції забити дуже складно", – цитує Буффона Tuttosport.

До слова, поточний розмір воріт, відповідно до затверджених норм ФІФА, складає 7,32 метра у довжину та 2,44 метра у висоту.

Нагадаємо, 45-річний Джанлуїджі Буффон зараз працює головою делегації національної збірної Італії. Він завершив кар'єру в 2023-му, погравши за Парму, Ювентус та ПСЖ.

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