Бывший форвард Шахтера Алексей Белик рассыпался в комплиментах разработчикам новой экипировки сборной Украины, в которой та сыграет на Евро-2020.

"Мне очень нравится форма. Смотришь, сколько положительных отзывов о форме, которые говорят, что хотят себе такую футболку. Даже мне писали, где ее купить. Наверное, это лучший дизайн, лучшее решение. Не знаю, чья это мысль.

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Думаю, это очень хорошее решение для нашей команды. А что говорят люди извне, наши соседи – нам не нужно обращать внимание. Наши соседи должны осознать уже одну простую истину, что мы, Украина, будем двигаться туда, куда нам надо – в Европу, на Луну или Марс, без ваших советов", – заявил Белик в эфире ТК Футбол.

Напомним, 6 июня состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России, в частности, из-за надписей "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуров границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

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