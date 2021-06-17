"Будем биться за Эриксена и всю Данию": Кьяер настраивает партнеров на матч жизни против Бельгии
Капитан сборной Дании Симон Кьяер ждет от команды максимальной самоотдачи во втором туре Евро.
"Этот шок навсегда останется частью меня, частью всех нас! Единственное, что действительно важно – сейчас с Кристианом все хорошо.
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Я горжусь тем, что мы действовали как одна команда и вместе выдержали эти трудные времена. Я тронут и очень благодарен за поддержку. Сегодня мы выйдем на поле против Бельгии с Кристианом в наших сердцах и мыслях. Это дает нам душевный покой, позволяет сосредоточиться на игре в футбол. Будем биться за Эриксена и всю Данию, как делаем всегда. Это самая большая мотивация для всех нас", – цитирует Кьяера Independent.
Напомним, в первом туре датчане проиграли Финляндии (0:1), а сегодня в 19:00 встретятся с лидером группы В – Бельгией.
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