"Этот шок навсегда останется частью меня, частью всех нас! Единственное, что действительно важно – сейчас с Кристианом все хорошо.

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Я горжусь тем, что мы действовали как одна команда и вместе выдержали эти трудные времена. Я тронут и очень благодарен за поддержку. Сегодня мы выйдем на поле против Бельгии с Кристианом в наших сердцах и мыслях. Это дает нам душевный покой, позволяет сосредоточиться на игре в футбол. Будем биться за Эриксена и всю Данию, как делаем всегда. Это самая большая мотивация для всех нас", – цитирует Кьяера Independent.

Напомним, в первом туре датчане проиграли Финляндии (0:1), а сегодня в 19:00 встретятся с лидером группы В – Бельгией.

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