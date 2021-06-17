Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен попытается уменьшить риски своих проблем с сердцем.

Врач датской сборной Мортен Боэсен подтвердил, что 29-летнему хавбеку сделают операцию.

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Эриксен согласился на вживление ИКД – прибора, который помогает устранить угрожающие жизни аритмии и остановки сердца. Похожую процедуру ранее пережил защитник Аякса Дэйли Блинд. К слову, Эриксен также выступал за амстердамский клуб.

Напомним, звезда сборной Дании пережил ужасный инцидент в матче против Финляндии, который завершился минимальным поражением.

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