Брюгге после завоевания чемпионства Лиги Жупиле выиграл еще один трофей.

Суперкубок Бельгии

Брюгге – Генк – 3:2

Голы: Митрович 45+3, Ланг, 48 (пен), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+4

Старт матча можно назвать разведывательным – команды присматривались друг к другу и играли осторожно. Правда, под конец первого тайма защитника Брюгге обокрал Хейнен, отдал роскошный пас на Бонгонду, а тот реализовал выход один на один. Чемпионы Бельгии восстановили паритет на 45+3 минуте усилиями Митровича.

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После перерыва окрыленные одноклубники Соболя (украинец не попал в заявку на матч) отличились еще дважды – Ланг реализовал пенальти, а Мата первым сыграл на подборе в штрафной и пробил кипера Генка. "Магистры" сумели отквитать лишь один мяч, а потому победу праздновал Брюгге – 3:2.

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