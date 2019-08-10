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Брюгге без Соболя победил Остенде перед поединком против Динамо в Лиге чемпионов

22:06 35 Читати українською
Брюгге без Соболя победил Остенде перед поединком против Динамо в Лиге чемпионов
Остенде – Брюгге

Состоялся поединок третьего тура чемпионата Бельгии между Остенде и Брюгге (0:2).

 

Чемпионат Бельгии, 3 тур

Остенде – Брюгге – 0:2

Голы: Окереке, 72, Тау, 82

Гармаш: Поединок с Брюгге важнее, чем с Шахтером

Состоялся матч 3 тура чемпионата Бельгии, в котором Брюгге на выезде играл против Остенде. Украинец Эдуард Соболь не попал в заявку гостей.

В первом тайме команды голов не забивали. А вот во второй половине встречи Окереке и Тау принесли своей команде победу со счетом 2:0.

Заметим, что во вторник, 13 августа, Брюгге встретится с Динамо в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийцев.

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