Брюгге без Соболя переміг Остенде перед поєдинком проти Динамо у Лізі чемпіонів

Відбувся поєдинок третього туру чемпіонату Бельгії між Остенде та Брюгге (0:2).

Чемпіонат Бельгії, 3 тур

Остенде – Брюгге – 0:2

Голи: Окереке, 72, Тау, 82

Гармаш: Поєдинок із Брюгге важливіший, ніж із Шахтарем

Відбувся матч 3 туру чемпіонату Бельгії, у якому Брюгге на виїзді грав проти Остенде. Українець Едуард Соболь не потрапив у заявку гостей.

У першому таймі колективи голів не забивали. А ось у другій половині зустрічі Окереке і Тау принесли своїй команді перемогу з рахунком 2:0.

Зауважимо, що у вівторок, 13 серпня, Брюгге зустрінеться з Динамо у матчі-відповіді кваліфікації до Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь бельгійців.