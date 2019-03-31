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Брюгге –​​​​​​​ Гент –​​​​​​​ 3:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

22:54 11 Читати українською
Брюгге –​​​​​​​ Гент –​​​​​​​ 3:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Роман Яремчук / ФК Гент

Брюгге на своем поле разгромил Гент с Романом Яремчуком в составе. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Бельгии. Первая шестерка, 1 тур

Брюгге – Гент – 3:0

Голы: Вормер, 14, Мата, 26, Ванакен, 57

Удаление: Вадис Оджиджа-Офо, 25 (Г)

Гент с Яремчуком разгромно уступил Брюгге

Брюгге на своем поле в рамках 1 тура верхней шестерки дома принимал Гент. Украинец Роман Яремчук вышел в стартовом составе, а во втором тайме был заменен на Романа Безуса.

Еще в первые 60 минут встречи хозяева решили судьбу матча усилиями Вормера, Маты и Ванакена. Таким образом, Брюгге продолжает преследовать лидера таблицы Генк, за который выступает Руслан Малиновский.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Гент Гент Бельгия Видеоновости Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Безус Роман Безус Брюгге Брюгге
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