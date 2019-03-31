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Брюгге –​​​​​​​ Гент –​​​​​​​ 3:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

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Брюгге –​​​​​​​ Гент –​​​​​​​ 3:0 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Роман Яремчук / ФК Гент

Брюгге на своєму полі розгромив Гент з Романом Яремчуком у складі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії. Перша шістка, 1 тур

Брюгге – Гент – 3:0

Голи: Вормер, 14, Мата, 26, Ванакен, 57

Вилучення: Вадіс Оджіджа-Офо, 25 (Г)

Гент з Яремчуком розгромно поступився Брюгге

Брюгге на своєму полі в рамках 1 туру верхньої шістки вдома приймав Гент. Українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі, а в другому таймі був замінений на Романа Безуса.

Ще в перші 60 хвилин зустрічі господарі вирішили долю матчу зусиллями Вормера, Мати та Ванакена. Таким чином, Брюгге продовжує переслідувати лідера таблиці Генк, за який виступає Руслан Маліновський.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Гент Гент Бельгія Відеоновини Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Безус Роман Безус Брюгге Брюгге
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