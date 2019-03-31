Гент с Яремчуком разгромно уступил Брюгге

В поединке первого тура верхней шестерки чемпионата Бельгии Брюгге не заметил Гент.

Чемпионат Бельгии. Верхняя шестерка, 1 тур

Брюгге – Гент – 3:0

Голы: Вормер, 14 Мата, 26 Ванакен, 57

Удаление: Вадис Оджиджа-Офо, 25 (Г)

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Брюгге вышел вперед уже на 14-й минуте поединка. Через 11 минут дела гостей ухудшились, ведь арбитр оставил их в меньшинстве. До перерыва хозяева успели удвоить преимущество. А во втором тайме игроки Брюгге закрепили свое преимущество еще одним голом.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе, а на 75-й минуте был заменен на своего соотечественника Романа Безуса.

Поражение опустило Гент на 6-ю строчку, Брюгге – 2-й.

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