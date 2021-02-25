"У нас был "разбор полетов": разбирали положительные и отрицательные моменты первого матча. Мы постараемся не повторять тех ошибок, которые были в Киеве. Попробуем улучшить и ускорить игру.

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Брюгге – очень дисциплинированная и хорошо тактически подкованная команда. У них очень хороший состав. Но нам нужно думать только о себе и о том, как показать быстрый и качественный футбол и добиться положительного результата", – отметил Вукоевич в комментарии Футбол News.

Матч Брюгге – Динамо стартует в 22:00 на стадионе Ян Брейдель. Поединок в Киеве завершился миром 1:1 – соответственно, для выхода в следующую стадию "бело-синим" обязательно нужно забивать минимум один гол.

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