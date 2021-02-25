"У нас був "розбір польотів": розбирали позитивні і негативні моменти першого матчу. Ми постараємося не повторювати тих помилок, які були в Києві. Спробуємо поліпшити і прискорити гру.

Брюгге – Динамо: бельгійці отримали результати тестів на коронавірус – найдорожчий футболіст не зіграє з киянами

Брюгге – дуже дисциплінована і добре тактично підкована команда. У них дуже хороший склад. Але нам потрібно думати тільки про себе і про те, як показати швидкий і якісний футбол і добитися позитивного результату", – зазначив Вукоєвіч у коментарі Футбол News.

Матч Брюгге – Динамо стартує о 22:00 на стадіоні Ян Брейдел. Поєдинок у Києві завершився миром 1:1 – відповідно, для виходу в наступну стадію "біло-синім" обов'язково потрібно забивати мінімум один гол.

Динамо спробує зламати невдалу серію в єврокубках – сумна статистика з вильотом від Шахтаря і подвигом Кравця