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Брейтвейт назвал четверку лучших игроков в истории – в списке форварда Барселоны сразу два представителя Реала

06:00 6 Читати українською
Брейтвейт назвал четверку лучших игроков в истории – в списке форварда Барселоны сразу два представителя Реала
Лионель Месси и Мартин Брейтвейт / Фото ФК Барселона

Новоиспеченный форвард Барселоны Мартин Брейтвейт рассекретил своих кумиров.

"Среди вратарей я бы выбрал Петера Шмейхеля. Не только потому, что он датчанин, как и я, но также и потому, что он выиграл много трофеев. По моему мнению, он является лучшим голкипером в истории, без сомнений.

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Среди защитников я выберу Пуйоля, потому что, играя в обороне, ты отдаешь все ради защиты своих ворот. Он всегда показывал эту страсть, играя за свою команду. Он был лидером. Пуйоль всегда защищал интересы команды. Я думаю, он олицетворяет качества, которыми должен обладать хороший защитник, лидер, показывает, как надо играть за свой клуб.

В полузащите моим выбором станет Зинедин Зидан, потому что он выиграл все трофеи, которые можно завоевать в качестве игрока. В важные моменты он всегда делал разницу. Я назову его лучшим полузащитником.

Нападающий – Роналдо, потому что он был моим кумиром. Для меня он был невероятным. Я никогда не видел нападающего, который играл бы так, как он. Таким образом, он мой фаворит", – цитирует форварда Diario Sport.

Напомним, Брейтвейт несколько недель назад перебрался в Барсу из Леганеса за 18 млн евро.

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Испания Петер Шмейхель Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт Зинедин Зидан Зинедин Зидан Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Барселона Барселона Роналдо
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