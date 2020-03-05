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Брейтвейт назвав четвірку найкращих гравців в історії – у списку форварда Барселони одразу два представники Реала

06:00 215 Читать на русском
Брейтвейт назвав четвірку найкращих гравців в історії – у списку форварда Барселони одразу два представники Реала
Ліонель Мессі та Мартін Брейтвейт / Фото ФК Барселона

Новоспечений форвард Барселони Мартін Брейтвейт розсекретив своїх кумирів.

"Серед воротарів я б вибрав Петера Шмейхеля. Не тільки тому, що він данець, як і я, але також і тому, що він виграв багато трофеїв. На мою думку, він є найкращим голкіпером в історії, без сумнівів.

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Серед захисників я виберу Пуйоля, тому що, граючи в обороні, ти віддаєш все заради захисту своїх воріт. Він завжди показував цю пристрасть, граючи за свою команду. Він був лідером. Пуйоль завжди захищав інтереси команди. Я думаю, він уособлює якості, якими повинен володіти хороший захисник, лідер, показує, як треба грати за свій клуб.

У півзахисті моїм вибором стане Зінедін Зідан, тому що він виграв всі трофеї, які можна завоювати у якості гравця. У важливі моменти він завжди робив різницю. Я назву його найкращим півзахисником.

Нападник – Роналдо, тому що він був моїм кумиром. Для мене він був неймовірним. Я ніколи не бачив нападника, який грав би так, як він. Таким чином, він мій фаворит", – цитує форварда Diario Sport.

Нагадаємо, Брейтвейт кілька тижнів тому перебрався в Барсу з Леганеса за 18 млн євро.

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Теги
Іспанія Петер Шмейхель Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт Зінедін Зідан Зінедін Зідан Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль Барселона Барселона Роналдо
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