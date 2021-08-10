Мартін Брейтвейт попросив Барселону призупинити перемовини з Вест Хемом щодо свого переходу, повідомляє Sport.es.

Барселона домовилась про продаж Брейтвейта в АПЛ – данець чинить спротив

30-річний данець дізнався про інтерес до своїх послуг від Тоттенхема. Варіант зі "шпорам" виглядає для Мартіна більш привабливим. Проте Тоттенхем готовий запросити Мартіна лише у випадку відходу нападника лондонців Харрі Кейна, якого сватають у Манчестер Сіті.

У минулому сезоні Ла Ліги Брейтвейт провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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