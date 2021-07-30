"Блаугранас" согласовали переход форварда с Вест Хэмом, утверждает Sport.es.

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Барселона планирует выручить за трансфер Брейтуэйта 15 млн евро. Соглашение, однако, далеко от финального подписания. Датчанина якобы не устраивают условия личного контракта с "молотками". Лондонцам теперь придется удовлетворить финансовые аппетиты скандинава.

К слову, в сезоне 2020/21 Мартин Брейтуэйт провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил только 7 мячей.

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