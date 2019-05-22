toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Брага прилетела в Ивано-Франковск на спарринг с Прикарпатьем

14:03 119 Читати українською
Брага прилетела в Ивано-Франковск на спарринг с Прикарпатьем
Брага / ФК Прикарпатье

Один из лидеров чемпионата Португалии Брага прибыла в Ивано-Франковск, где сыграет против представителя Первой лиги Прикарпатья.

Прикарпатье на своем официальном сайте сообщил, что португальская Брага прилетела в Ивано-Франковск на товарищеский матч.

"Коломойский пообещал Буковине 1 млн долларов за победу над Севастополем", – экс-игрок обоих клубов

В своем чемпионате "красно-белые" заняли 4 место в турнирной таблице и получили право участвовать в квалификации Лиги Европы.

Прошлым летом в 3 квалификационном раунде турнира Брага сенсационно уступила луганской Заре.

Прикарпатье находится на 10 строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка.

Матч состоится 23 мая в 18:00.

"Леоненко може звинувачувати тільки себе". Голеадор Прикарпаття – про період у Динамо, юного Шеву і шаленого Григорчука

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
474
Теги
Брага Брага Первая лига Прикарпатье Прикарпатье
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38110 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
4
час
:
34
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук