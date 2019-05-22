Брага прилетела в Ивано-Франковск на спарринг с Прикарпатьем

Один из лидеров чемпионата Португалии Брага прибыла в Ивано-Франковск, где сыграет против представителя Первой лиги Прикарпатья.

Прикарпатье на своем официальном сайте сообщил, что португальская Брага прилетела в Ивано-Франковск на товарищеский матч.

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В своем чемпионате "красно-белые" заняли 4 место в турнирной таблице и получили право участвовать в квалификации Лиги Европы.

Прошлым летом в 3 квалификационном раунде турнира Брага сенсационно уступила луганской Заре.

Прикарпатье находится на 10 строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка.

Матч состоится 23 мая в 18:00.

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