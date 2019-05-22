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"Коломойский пообещал Буковине 1 млн долларов за победу над Севастополем", – экс-игрок обоих клубов

13:03 175 Читати українською
"Коломойский пообещал Буковине 1 млн долларов за победу над Севастополем", – экс-игрок обоих клубов
Антон Крамар / ЛНЗ-Лебедин

Бывший защитник Севастополя и Буковины Антон Крамар, ныне выступающий за ЛНЗ-Лебедин, рассказал о борьбе за выход в УПЛ в сезоне 2011/12 и стимуляции от Игоря Коломойского.

"В сезоне 2011/2012 запорожский Металлург боролся за путевку в Премьер-лигу с Севастополем, которому я принадлежал, но был в аренде в Буковине. Так вот, в последнем туре Буковина играла с Севастополем. "Морякам" необходима была только победа, чтобы выйти в УПЛ.

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Коломойский пообещал Буковине миллион долларов за победу над Севастополем и полмиллиона за ничью. Мы сыграли 1:1. А я в том матче не играл, потому что по условиям контракта не мог выходить против Севастополя, однако деньги получил. Те, кто были в основе заработали около 18 тысяч долларов, а я немного меньше", – цитирует Крамара официальный сайт ЛНЗ-Лебедин.

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