Брага прилетіла в Івано-Франківськ на спаринг із Прикарпаттям

Один з лідерів чемпіонату Португалії Брага прибула в Івано-Франківськ, де зіграє проти представника Першої ліги Прикарпаття.

Прикарпаття на своєму офіційному сайті повідомило, що португальська Брага прилетіла в Івано-Франківськ на товариський матч.

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У своєму чемпіонаті "червоно-білі" посіли 4 сходинку в турнірній таблиці та здобули право брати участь у кваліфікації Ліги Європи.

Минулого літа у 3 кваліфікаційному раунді турніру Брага сенсаційно поступилась луганській Зорі.

Прикарпаття перебуває на 10 сходинці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 34 очки.

Матч відбудеться 23 травня о 18:00.

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