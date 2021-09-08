Боснійці не зуміли переграти Казахстан у відборі до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Рахунок у поєдинку був відкритий лише у дебюті другого тайму. Відзначитись вдалось Куату після точної подачі з кутового. Перевага казахів була нетривалою, адже на 73 хвилині П'яніч реалізував пенальті.

Боснія і Герцеговина сенсаційно спіткнулася проти Казахстану: шалена нічия на користь України

Через трохи боснійці і взагалі вийшли вперед зусиллями Менали, але Казахстан на останніх миттєвостях феєрично зрівняв ситуацію на табло – як у матчі з Україною. Фінальні 2:2, які на користь "синьо-жовтих". Боснія і Герцеговина та Казахстан набрали по три очки, у фінів та українців – по 5. Франція ж має в активі 12 пунктів.