Очередной ласточкой стал ведущий скаут мюнхенцев Лоран Бюссер. 30 июня его контракт истекает, и он подпишет долгосрочное соглашение с Боруссией, утверждает Sport1.

Бавария хочет заменить Левандовски звездой Серии А – мюнхенцев отпугивают ценником в 100 млн евро

Бюссер занимается скаутингом с 2008 года, поработав в структурах Хоффенхайма и Байера. Главная специальность – родной французский рынок. Его сотрудничество с Баварией длилось 4 года, а теперь он попытается искать игроков для другого гранда Бундеслиги. Вероятно, Бюссер вообще возглавит скаутскую службу Боруссии, поскольку нынешнего босса Маркуса Пилаву сватают спортивным директором в Герту или Бохум.

Напомним, ранее дортмундцы бесплатно украли центрбека Баварии Никласа Зюле, а затем опередили чемпиона в борьбе за лидера Фрайбурга Нико Шлоттербека.

З Україною в серці – сірий сезон Бундесліги забарвили синьо-жовті кольори. Баварія краща, ніж здається, дивна витівка БД