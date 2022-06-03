Бавария хочет заменить Левандовски звездой Серии А – мюнхенцев отпугивают ценником в 100 млн евро
Бавария стремится подыскать результативного форварда, который сможет компенсировать потерю Роберта Левандовски.
Чемпионы Германии очень активно интересуются Виктором Осимхеном из Наполи, информирует Corriere dello Sport.
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Нигериец получил тяжелую травму лица, но в общем провел неплохой сезон – 18 голов и 6 ассистов в 32 матчах. Нападающий был на радарах клубов АПЛ, а теперь в борьбу включилась Бавария. Ответ Наполи был четким – переговоры могут стартовать только с отметки в 100 млн евро. Сами "партенопейцы" 2 года назад заплатили Лиллю 75 млн евро.
Напомним, Бавария рискует потерять Роберта Левандовски, устроившего бунт и требующего отпустить его в Барселону.
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