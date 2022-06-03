Чемпионы Германии очень активно интересуются Виктором Осимхеном из Наполи, информирует Corriere dello Sport.

Наполи завершил трансферы защитника Хетафе и хавбека Фулхэма

Нигериец получил тяжелую травму лица, но в общем провел неплохой сезон – 18 голов и 6 ассистов в 32 матчах. Нападающий был на радарах клубов АПЛ, а теперь в борьбу включилась Бавария. Ответ Наполи был четким – переговоры могут стартовать только с отметки в 100 млн евро. Сами "партенопейцы" 2 года назад заплатили Лиллю 75 млн евро.

Напомним, Бавария рискует потерять Роберта Левандовски, устроившего бунт и требующего отпустить его в Барселону.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж