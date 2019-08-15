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Боруссия остроумно потролила фан-страницу Манчестер Юнайтед

20:48 41 Читати українською
Боруссия остроумно потролила фан-страницу Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо / ФК Боруссия Дортмунд

Фанатская страница Манчестер Юнайтед опубликовала комментарий о Джейдон Санчо, после чего получила ответ.

Пресс-служба дортмундской Боруссии четко дала понять, где будет играть английский нападающий Джейдон Санчо.

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Фанатская страница Манчестер Юнайтед опубликовала комментарий в Twitter, где написала: "Джейжон Санчо в Ман Юнайтед?". "Шмели" в ответ опубликовали футболку с 6 номером и надписью "Лига Европы".

Напомним, манкунианцы в прошлом сезоне заняли именно 6 место в турнирной таблице АПЛ.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Германия Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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