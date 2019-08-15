Боруссия остроумно потролила фан-страницу Манчестер Юнайтед

Фанатская страница Манчестер Юнайтед опубликовала комментарий о Джейдон Санчо, после чего получила ответ.

Пресс-служба дортмундской Боруссии четко дала понять, где будет играть английский нападающий Джейдон Санчо.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

Фанатская страница Манчестер Юнайтед опубликовала комментарий в Twitter, где написала: "Джейжон Санчо в Ман Юнайтед?". "Шмели" в ответ опубликовали футболку с 6 номером и надписью "Лига Европы".

Напомним, манкунианцы в прошлом сезоне заняли именно 6 место в турнирной таблице АПЛ.