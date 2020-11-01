Боруссия М минимально одолела РБ Лейпциг в рамках 6-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Единственный гол в отчетной встрече забил хавбек "жеребят" Ханнес Вольф. Боруссия одержала первую победу за всю историю противостояний с Лейпцигом. Кроме того, РБ впервые проиграл в нынешнем розыгрыше Бундеслиги и потерял лидерство в турнирной таблице.

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Добавим, что уже во вторник, 3 ноября, Гладбах в Киеве сыграет против Шахтера в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас "горняки" возглавляют квартет, а немцы идут вторыми.