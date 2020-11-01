Борусія М мінімально здолала РБ Лейпциг в рамках 6-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Єдиний гол у звітній зустрічі забив хавбек "жеребців" Ханнес Вольф. Борусія здобула першу перемогу за всю історію протистоянь з Лейпцигом. Окрім того РБ вперше програв у нинішньому розіграші Бундесліги і втратив лідерство у турнірній таблиці.

Борусія М перед битвою з Шахтарем вперше обіграла РБ Лейпциг – Розе зламав матч, Нагельсманна покарав списаний австрієць

Додамо, що вже у вівторок, 3 листопада, Гладбах у Києві зіграє проти Шахтаря в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Наразі "гірники" очолюють квартет, а німці йдуть другими.