Гладбах принимает гостей из Мюнхена в матче-открытии 15 тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия М – Бавария начнется в 21:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Гладбах засиял в Лиге чемпионов, выиграв сложную группу Шахтера, однако на внутренней арене имеет проблемы – лишь седьмое место. Бавария же традиционно лидирует в Бундеслиге, хотя и сбавила обороты по сравнению с летом прошлого года.

Боруссия М против Баварии – это классика немецкого футбола. Фаворитизм мюнхенцев не поддается никаким сомнениям, однако в двух предыдущих сезонах, что интересно, Гладбах выигрывал первый поединок против Баварии.

Стартовые составы команд

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебайни – Закария, Крамер, Нойхаус, Хофманн – Эмболо, Штиндль.

Запасные: Зиппель, Ланг, Херрманн, Вольф, Байер, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке.

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Коста – Левандовски.

Запасные: Нюбель, Шупо-Мотинг, Боатенг, Сарр, Эрнандес, Рока, Толиссо, Коман, Мусиала.

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