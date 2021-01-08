Гладбах приймає гостей з Мюнхена в матчі-відкритті 15 туру Бундесліги. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія М – Баварія розпочнеться о 21:30 за київським часом. Пряма трансляція на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Гладбах засяяв у Лізі чемпіонів, вигравши складну групу Шахтаря, однак на внутрішній арені має проблеми – лише сьоме місце. Баварія ж традиційно лідирує в Бундеслізі, хоч і збавила оберти в порівнянні з літом минулого року.

Борусія М проти Баварії – це класика німецького футболу. Фаворитизм мюнхенців не піддається жодним сумнівам, однак у двох попередніх сезонах, що цікаво, Гладбах вигравав перший поєдинок проти Баварії.

Стартові склади команд

Борусія М: Зоммер – Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебайні – Закарія, Крамер, Нойхаус, Хофманн – Емболо, Штіндль.

Запасні: Зіппель, Ланг, Херрманн, Вольф, Байєр, Траоре, Вендт, Бенеш, Янчке.

Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Алаба, Девіс – Кімміх, Горетцка – Сане, Мюллєр, Коста – Лєвандовскі.

Запасні: Нюбель, Шупо-Мотінг, Боатенг, Сарр, Ернандес, Рока, Толіссо, Коман, Мусіала.

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