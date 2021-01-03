В рамках воскресной программы 14-го тура Бундеслиги Вольфсбург на выезде уступил Боруссии Д. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 14-й тур

Борусия Дортмунд – Вольфсбург – 2:0

Голы: Аканджи, 66, Санчо, 90+1

Бавария – Майнц – начало в 19:00

Воскресную программу дня в Бундеслиге открывал поединок Боруссия Дортмунд – Вольфсбург. В первой половине встречи хозяева имели несколько шансов открыть счет, однако реализовать их никак не удавалось – соперников каждый раз спасал голкипер. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

РБ Лейпциг одолел Штутгарт и стал лидером Бундеслиги, Шальке уступил Герте и продолжил безвыигрышную серию до 30 матчей

После перерыва "шмели" вырвались вперед – Санчо навесил с углового, а Аканджи ударом головой в левый угол замкнул. "Волки" много атаковали и много раз били по воротам, но делали это безрезультатно. Под занавес тайма еще один положил Санчо, поставив в этом матче жирную точку – 2:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ