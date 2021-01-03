В рамках недільної програми 14-го туру Бундесліги Вольфсбург на виїзді поступився Борусії Д. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 14-й тур

Борусія Дортмунд – Вольфсбург – 2:0

Голи: Аканджі, 66, Санчо, 90+1

Баварія – Майнц – початок о 19:00

Недільну програму дня у Бундеслізі відкривав поєдинок Борусія Дортмунд – Вольфсбург. У першій половині зустрічі господарі мали кілька шансів відкрити рахунок, однак реалізувати їх ніяк не вдавалось – суперників щоразу рятував голкіпер. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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Після перерви "джмелі" вирвались уперед – Санчо навісив з кутового, а Аканджі ударом головою у лівий кут замкнув. "Вовки" багато атакували та безліч разів били по воротах, але робили це безрезультатно. Під завісу тайму ще один поклав Санчо, поставивши у цьому матчі масну крапку – 2:0.

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