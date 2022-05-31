О переходе 21-летнего польского голкипера "шмели" сообщили в Twitter. Никаких деталей контракта нет – известно только, что Лотка присоединится к Боруссии как свободный агент.

Левандовски объявил о намерении покинуть Баварию – поляк не видит других вариантов

В сезоне 2021/22 вратарь сыграл за Герту 10 матчей. Пропустил 20 голов, а в двух матчах ушел с поля "сухим". Ранее Марцел Лотка выступал за молодежные команды Байера, Эссена и Шальке.

Напомним, после окончания сезона 2021/22 в Дортмунде начали перестройку. Клуб покинули Михаэль Цорк и Марко Розе (спортивный директор и главный тренер соответственно), а также ряд футболистов во главе с Акселем Витселем и Эрлингом Холандом. В то же время, "шмели" подписали уже 7 новичков, а Лотка стал уже вторым новым вратарем Боруссии после Александера Майера.

З Україною в серці – сірий сезон Бундесліги забарвили синьо-жовті кольори. Баварія краща, ніж здається, дивна витівка БД