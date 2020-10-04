Боруссия Д – Фрайбург – 4:0 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Боруссия Д принимала Фрайбург в рамках 3-го тура Бундеслиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
Дортмундская Боруссия прогнозируемо не оставила шансов Фрайбургу. Начал погром гостей талант "шмелей" Эрлинг Холанд, который впоследствии отметился дублем.
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Во второй половине игры Джан и Пасслак довели счет до разгромного. Гости не смогли даже ответить голом престижа.
После трех туров Бундеслиги Боруссия Д расположилась на третьей строчке турнирной таблицы, Фрайбург – 11-й.
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