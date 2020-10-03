Чемпионат Германии 2020/21, 3-й тур

Боруссия Д – Фрайбург – 4:0

Голы: Холанд, 31, 66, Джан, 47, Пасслак, 90+2

Кёльн – Боруссия М – 1:3

Голы: Реджбецай, 84 – Плеа, 14 Лайнер, 16, Штиндль, 56 (пен)

Штутгарт – Байер – 1:1

Голы: Калайдзич, 76 – Шик, 7

Айнтрахт – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Камада, 55, Дост, 71 – Крамарич, 18

Вердер – Арминия – 1:0

Голы: Битенкур, 27

РБ Лейпциг – Шальке – начало в 19:30

Боруссия Д после неожиданного поражения в Аугсбурге решила не повторять старых ошибок. Дортмундцы в родных стенах сразу же завладели инициативой и открыли счет на 31-й минуте усилиями Холанда – Эрлинг получил передачу от Рейны на левый край штрафной и пробил точно в дальний угол.

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На старте втрого тайма точная подача Рейны на голову Джану привела ко второму голу "шмелей", а на 66-й минуте Джованни оформил хет-трик из ассистов. 17-летний американец снова запустил Холанда на левый фланг штрафной, а норвежец уверенно расстрелял ворота – 3:0. Добил гостей Пасслак, который в компенсированное время пробил в пустые ворота с паса Холланд. 4:0! Дортмунд страшен в гневе.

Гладбахская Боруссия в новом сезоне побед ещё не знала, но в выездном поединке против Кёльна подопечные Марко Розе положили стартовым неудачам конец. Уже на 14-й минуте Плеа точным выстрелом с линии штрафной открыл счёт, а на 16-й Лайнер удвоил преимущество "жеребцов" с углового – в обоих случаях ассистировал Хоффман. В начале второго тайма гости сняли все вопросы о победителе, заработав и реализовав пенальти (отличился капитан Штиндль). Кёльна хватило лишь на гол престижа в исполнении Реджбецея на 84-й минуте – 1:3. Боруссия М одержала уверенную победу, запугивая Шахтер перед Лигой чемпионов.

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Байер приехал в гости в Штутгарт, открыв счёт уже на 7-й минуте после розыгрыша углового и подачи Вирца – её замкнул Шик. Минимальное преимущество "фармацевтов" держалось до 76-й минуты, когда после серии замен вюртембержцы сравняли. Отличился Калайдзич, который замкнул точный навес Клемента со штрафного на дальнюю штангу – 1:1. Более команды голов не забивали. Байер расписывает третью подряд ничью на старте чемпионата.

Айнтрахт в родных стенах принимал Хоффенхайм, пропустив уже на 18-й минуте в результате контратаки с вбеганиеи в штрафную и удар Крамарича с рикошетом – точно в левую девятку. Впрочем, на старте второго тайма "орлы" сравняли счёт: Дост получил передачу под выход один на один, притормозил, но потом качнул защитника и покатил на дальнюю штангу – Камада замкнул с метра. На 71-й же минуте Дост добавил к ассисту гол: Камада переиграл трёх футболистов и пробил с левого края штрафной, удар отбили на Андре Силву, тот с метра забить не смог, но на добивании сыграл Бас – 2:1. Этот гол оказался победным.

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Вердер после победы над Шальке в предыдущем туре принимал Арминию. Новичок Бундеслиги со старта набрал четыре очка, однако в Бремене пропустил дважды ещё до 30-й минуты – и если гол Битенкура на 21-й отменили из-за офсайда, то его мощный удар из центра штрафной на 27-й привёл к выходу "музыкантов" вперёд. Это испортило всю игру билефельдцев. Вердер так и не забил второго гола, но и Арминия не отыгралась.

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