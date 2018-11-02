Ювентус хочет бесплатно подписать Мату

Туринцы заинтересованы в услугах хавбека Манчестер Юнайтед Хуана Маты.

По информации Standard, "бьянконери" зимой начнут переговоры с испанцем по поводу перехода в Ювентус в качестве свободного агента.

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Хуан, контракт которого с "красными дьяволами" истекает летом 2019 года, пока не спешит подписывать новое соглашение с клубом и зимой получит право вести переговоры с любым клубом и подписывать предварительное соглашение.

Отмечается, что наставник МЮ Жозе Моуринью хочет удержать Мату, ведь тот положительно влияет на партнеров в раздевалке команды. Интересно, что подобные методы Ювентуса не новинка, ведь клуб пригласил в качестве свободных агентов Джана, Эвра, Хедиру и Дани Алвеса.

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