Ювентус хочет бесплатно подписать Мату

Туринцы заинтересованы в услугах хавбека Манчестер Юнайтед Хуана Маты.
По информации Standard, "бьянконери" зимой начнут переговоры с испанцем по поводу перехода в Ювентус в качестве свободного агента.
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Хуан, контракт которого с "красными дьяволами" истекает летом 2019 года, пока не спешит подписывать новое соглашение с клубом и зимой получит право вести переговоры с любым клубом и подписывать предварительное соглашение.
Отмечается, что наставник МЮ Жозе Моуринью хочет удержать Мату, ведь тот положительно влияет на партнеров в раздевалке команды. Интересно, что подобные методы Ювентуса не новинка, ведь клуб пригласил в качестве свободных агентов Джана, Эвра, Хедиру и Дани Алвеса.
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