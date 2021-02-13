Отборочный цикл к ЧМ-2022 "сине-желто-красные" начнут под руководством нового тренера, сообщает официальный сайт Молдовской федерации футбола.

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Команду возглавил Роберто Бордин, сменивший на посту Энгина Фырата. Контракт с итальянским специалистом подписан до конца квалификации к Мундиалю в Катаре. Тренер хорошо знаком с реалиями местного футбола, поскольку в 2016-2018 гг. работал с тираспольским Шерифом. "Осы" под его руководством завоевали два чемпионства и Кубок Молдовы.

Уроженец ливийской Эз-Завии Бордин является воспитанником Санремезе и выступал за ряд провинциальных клубов Италии. Кроме того, он провел 311 матчей в Серии А в составе Аталанты, Наполи, Чезены и Пьяченцы. Самостоятельную карьеру тренера Бордин начал в 2016-м с Триестиной. Также работал в бакинском Нефтчи.

К слову, в квалификации к ЧМ-2022 сборная Молдовы сыграет с командами Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.

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