Легенда Серии А и сборной Аргентины Эрнан Креспо нашел работу в знаменитом клубе.

Сан-Паулу на своем официальном сайте объявил о назначении Эрнана Креспо главным тренером команды.

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Аргентинский специалист подписал контракт с бразильским клубом на 2 года. Последним местом работы 45-летнего Креспо была Дефенса и Хустисия. В Европе Креспо известен своими выступлениями за Лацио, Интер, Челси, Милан и другие клубы.

После 34-х туров бразильского первенства Сан-Паулу расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.

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