"Все просто замечательно. Я приобретаю невероятный опыт и получаю большое удовольствие от работы как с тренерским штабом, так и с партнерами.

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Атмосфера в сборной очень положительная, можно сказать – супер. Душа радуется. Друзья и партнеры из Мариуполя часто пишут, интересуются, как у меня дела. Когда я уезжал в расположение национальной команды, тренеры мариупольцев пожелали мне удачи и отметили, что все в моих силах. При надлежащей работе, все должно быть хорошо.

Играть за страну – это большая честь. Я отдаю все силы и делаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в списке команды на Евро-2020. А дальше уже как будет", – цитирует полузащитника официальный сайт УАФ.

Напомним, в текущем сезоне Бондаренко провел за Мариуполь 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Андрей Шевченко вызвал 20-летнего хавбека в сборную Украины перед стартом чемпионата Европы.

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