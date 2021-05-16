Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко, который на правах аренды выступал за Мариуполь, готов как к борьбе за место в основе Шахтера, так и к переходу в новую команду.

"Мое будущее пока туманно, поэтому говорить о том, где я окажусь, слишком рано. Поживем увидим. Но, в целом, мне бы хотелось в дальнейшем попробовать себя в зарубежном чемпионате. Не исключил бы и такого поворота событий в будущем.

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Честно говоря, мне ни холодно, ни жарко от ухода Тайсона и Коваленко из Шахтера. Они никак не влияли на мое возвращение в Шахтер или уход из команды. Это были хорошие и сильные игроки, которые не один год помогали "горнякам". Рад, что Витя решил попробовать свои силы в топ-чемпионате. Это должно послужить примером для многих молодых украинских футболистов", – сказал Бондаренко в комментарии Footboom.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за Мариуполь 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 8 голов. Кроме того, Андрей Шевченко вызвал Бондаренко в сборную Украины на матчи перед стартом чемпионата Европы.

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