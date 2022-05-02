"У гарному настрої вирушаю до розташування збірної України. Адже ми всі зберемося і збірна готуватиметься до дуже важливих ігор. Хочемо порадувати нашу націю, перемогти в цих матчах та показати, що нас не дарма сюди вивезли.

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Ця перемога передуватиме тому, що буде в нашій країні. Сподіваємося, наші хлопці також здобудуть перемогу в цій запеклій війні. Обов'язково побачите нашу збірну в Катарі.

Я знаю Олександра Васильовича (Петракова, – Футбол 24) як вимогливого тренера, який завжди вимагатиме перемоги й результату незважаючи ні на що. На чолі національної збірної завжди був, є і буде результат, тому мотивація всіх гравців буде позамежною. Усі хочуть поїхати на чемпіонат світу, адже збірна України давно там не була", – цитує Бондара офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, збірна України запланувала спаринг з Борусією М 11 травня, а 1 червня має зустрітись зі збірною Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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