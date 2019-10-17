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Бондарь: Колос не закрывается восемью защитниками, а пытается играть зрелищно

13:14 15 Читати українською
Бондарь: Колос не закрывается восемью защитниками, а пытается играть зрелищно
Валерий Бондарь / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча 11-го тура УПЛ против Колоса.

 

"Хочу воспользоваться возможностью и поздравить футболистов сборной Украины с выходом на Евро. Они подарили большой праздник всей стране. Я думаю, тренеры сделали правильно, что дали им несколько дней отдыха. Перезагрузка уже прошла, они готовы к игре с Колосом.

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Все в строю, травмированных нет. Колос – неплохая команда, пытается играть в футбол. Просматривал их в первых турах. Не закрывается восемью защитниками, стараются играть зрелищно. Будет тяжелый матч. Наша задача – набрать 3 очка", – сказал Бондарь на открытой тренировке Шахтера.

Напомним, матч Шахтер – Колос состоится 18-го октября в Харькове. Начало – в 19:00.

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Источник: Футбол 24
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Шахтер Шахтер Колос Колос Валерий Бондарь Валерий Бондарь Шахтер - Колос
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