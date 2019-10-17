Каштру: Вообще не думаю о Динамо Загреб – вся концентрация на Колосе

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру оценил состояние своих подопечных после матчей национальных сборных, а также поделился ожиданиями от игры против Колоса в 11-м туре УПЛ.

"Сегодня мы впервые встретимся с некоторыми игроками после сборных. Некоторые вернулись вчера, другие – только что. Они отдохнули несколько дней, потому что имели очень насыщенный график в последние недели. Чемпионат, Лига чемпионов, сборные... Мы решили предоставить им небольшую передышку. Но знаю, что все они прибыли в расположение в хороших кондициях. Возможно, есть несколько футболистов, которые находятся не в идеальной форме. Однако у нас в составе 26 исполнителей. Это не проблема, если кто-то не окажется в старте. Сыграют завтра те, кто лучше готовы.

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Колос – сложная команда, которая использует высокий прессинг, когда мы разыгрываем мяч от вратаря. В своих атаках они пытаются быстро доставить мяч на форварда, используют дальние передачи. Всегда грамотно играют на подборах. Очень трудно с ними бороться, квалифицированный соперник. Мы внимательно подходим к этому матчу и хотим победить. Прекрасно понимаем, что будет тяжело. До игры я не различаю сильных и слабых оппонентов – все комплексные, все требуют детального анализа.

10-матчевая победная серия? Сейчас она не имеет никакого значения. Все уже забыли о том, что было. Важно лишь то, что впереди. О загребское Динамо я сейчас вообще не думаю. Концентрируюсь только на следующем матче. Работа современных тренеров возможна только при таких условиях, думать на три игры вперед –неправильно. На Лигу чемпионов беречь никого не собираюсь", – рассказал португальский на открытой тренеровке "горняков".

Напомним, Шахтер сыграет против Колоса завтра, 18-го октября, в Харькове. Начало матча – в 19:00.

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