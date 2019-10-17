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Бондар: Колос не закривається вісьмома захисниками, а намагається грати видовищно

13:14 93 Читать на русском
Бондар: Колос не закривається вісьмома захисниками, а намагається грати видовищно
Валерій Бондар / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився очікуваннями від матчу 11-го туру УПЛ проти Колоса.

 

"Хочу скористатися можливістю та привітати футболістів збірної України з виходом на Євро. Вони подарували велике свято всій країні. Я думаю, тренери зробили правильно, що дали їм декілька днів відпочинку. Перезавантаження вже пройшло, вони готові до гри з Колосом.

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Всі в строю, травмованих немає. Колос – непогана команда, намагається грати у футбол. Переглядав їх у перших турах. Не закриваються вісьмома захисниками, стараються грати видовищно. Буде важкий матч. Наше завдання – набрати 3 очки", – сказав Бондар на відкритому тренуванні Шахтаря.

Нагадаємо, матч Шахтар – Колос відбудеться 18-го жовтня в Харкові. Початок – о 19:00.

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Джерело: Футбол 24
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Шахтар Шахтар Колос Колос Валерій Бондар Валерій Бондар Шахтар - Колос
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