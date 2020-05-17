Больше всего штрафовал Лужный в Таврии": Погорелый признался, за что получал максимальное финансовое наказание

Экс-голкипер симферопольского клуба Сергей Погорелый вспомнил, за что любил штрафовать тогдашний наставник команды Олег Лужный.

"Самым большим сторонником штрафовать в моей карьере был Олег Романович (Лужный – прим.). Он любил наказывать за избыточный вес.

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Можно не уметь набивать, играть в футбол, но вес должен быть в норме. Всегда проверяли, жир снимали. Когда Назик (Сергей Назаренко – прим.) ходил, он всю траву вокруг дома съел, уже одной травой питался. Если хочешь похудеть – не получается, а вес еще больше набираешь. Приходится пить всякую дрянь", – сказал Погорелый в эфире YouTube-канала Do Best.

Напомним, Лужный возглавил Таврию в июне 2012 года. По итогам года команда заняла одиннадцатое место в турнирной таблице, что стало худшим результатом за последние 10 лет в истории клуба. Как следствие, с легендарным динамовцем сотрудничество не продлили.

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