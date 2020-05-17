"Мне показалось, что Вы – гей!": Погорелый – об отношениях с экс-тренером Таврии

Бывший голкипер симферопольского клуба Сергей Погорелый рассказал о скандале с греческим наставником команды Яннисом Христопулосом.

"Когда он пришел (главный тренер Таврии Яннис Христопулос – прим.) – у меня не было ни единого шанса заиграть. Он как-то так поставил игру, что мы постоянно уступали. Проиграли десять подряд матчей.

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А я сижу на скамейке, уже пылью покрылся. Вообще нет шансов. Затем он говорит: "Иди в аренду". Мне как раз предложили вариант в России. Вроде все, договорились. Но тут все поехали в сборные, а у настоварищеская игра. Он ставит меня и потом говорит: "Я сильнее тебя вратаря вообще не видел, ты на тренировках отдаешься. Будешь у меня играть". Я тогда даю отбой – зачем мне срываться. В следующем туре я даже в список 18-ти не попал. И меня как накрыло... Он меня в дубль перевел.

А трансферное окно закрылось, и все. Он начал мудрить, придумывать: "Мне показалось, что ты пришел выпивший". А я ему в ответ: "А мне показалось, что вы целуетесь со своим ассистентом". Он: "Хотите сказать, что я – гей?" Я: "Ну показалось, что Вы – гей". Впоследствии я разорвал контракт и уехал домой раньше. Я за ним больше не следил... Он в Таврии какой детский сад устроил", – сказал Погорелый в эфире YouTube-канала Do Best.

Напомним, греческий наставник Яннис Христопулос 17 июня 2013 года подписал годичный контракт с Таврией. В течение первой половины сезона симферопольцы оставались в зоне вылета. Перед зимним перерывом команда все-таки заняла спасительное 14-ое место, но только благодаря прекращению выступлений Арсенала. 26 декабря 2013 г. Христопулос был уволен.

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