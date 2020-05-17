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"Найбільше штрафував Лужний в Таврії": Погорілий зізнався, за що отримував максимальне фінансове покарання

16:29 246 Читать на русском
"Найбільше штрафував Лужний в Таврії": Погорілий зізнався, за що отримував максимальне фінансове покарання
Олег Лужний / Фото з відкритих джерел

Екс-голкіпер сімферопольського клубу Сергій Погорілий пригадав, за що полюбляв штрафувати тодішній наставник команди Олег Лужний.

"Найбільшим прибічником штрафувати у моїй кар'єрі був Олег Романович (Лужний – прим.). Він полюбляв карати за надмірну вагу.

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Можна не вміти набивати, грати в футбол, але вага повинна бути в нормі. Завжди перевіряли, жир знімали. Коли Назік (Сергій Назаренко – прим.) ходив, він всю траву навколо будинку з'їв, вже однією травою харчувався. Коли хочеш схуднути – не виходить, а вагу ще більше набираєш. Доводиться пити всяку погань", – сказав Погорілий в ефірі YouTube-каналу Do Best.

Нагадаємо, Лужний очолив Таврію у червні 2012 року. За підсумками року команда зайняла 11-е місце в турнірній таблиці, що стало найгіршим результатом за останні 10 років в історії клубу. Як наслідок, з легендарним динамівцем співпрацю не продовжувати.

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Теги
Сергій Погорілий Сергій Погорілий Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь Олег Лужний Відеоновини футбольні фінанси
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