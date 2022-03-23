"Вопрос так не стоял (что украинцы будут играть за Стяуа, – прим.). Я предложу им, если нужно будет сыграть. Но не заинтересован в этом.

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Они хотят тренироваться. Если захотят играть, это будет в их интересах. Но это не было обусловлено. Если не хотят играть – они не будут играть. Не поймите меня неправильно. Они этого пока не желают.

Он – капитан команды (Сидорчук, – прим.), хотел увидеть условия. Его интересует игра, мы с ним говорили об этом. Если захочет играть – окей. Он классный футболист, но сейчас – это все. Он сказал так далеко не смотреть. Меня больше всего интересует Сидорчук", – цитирует Бекали Digi Sport.

Напомним, недавно появилась информация, что трио станет игроками Стяуа до конца сеозна, однако сначала сами игроки, а затем и наставник Динамо Мирча Луческу уже успели это опровергнуть.

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