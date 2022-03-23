"Переход Сидорчука, Степаненко и Пятова в Стяуа? Об этом речь не идет. Джиджи Бекали (президент Стяуа – прим.) предложил, чтобы они тренировались вместе со Стяуа, но о переходе этих игроков в команду речь не идет, потому что это невозможно, это было бы нечестно", – приводит слова Луческу gsp.ro.

Степаненко саркастически отреагировал на слухи о своем переходе в Стяуа – судьба Сидорчука и Пятова тоже известна

Напомним, вчера появилась информация, что трио станет игроками Стяуа до конца сеозна, однако сами игроки успели это опровергнуть.

Добавим, что Стяуа является действующим вице-чемпионом страны, а сейчас снова занимает второе место вслед за Клужем.

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