Бойко – о сопернике Динамо в 1/4 Кубка Украины: "Вообще без разницы, кто попался"
Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал результаты жеребьевки Кубка, выбравшей для киевлян Александрию.
– Довольны жеребьевкой?
– Вообще без разницы, кто попался.
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– Как оцениваете шансы Динамо на выход в полуфинал?
– До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.
– Вы отыграли полный матч 1/8 финала Кубка против Мариуполя, все кубковые встречи прошлого сезона. У вас есть договоренность с Луческу, что вы – основной вратарь в этом турнире?
– Никакой договоренности нет. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем, – сказал Бойко в комментарии Tribuna.
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