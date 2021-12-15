– Довольны жеребьевкой?

– Вообще без разницы, кто попался.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер получили соперников

– Как оцениваете шансы Динамо на выход в полуфинал?

– До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.

– Вы отыграли полный матч 1/8 финала Кубка против Мариуполя, все кубковые встречи прошлого сезона. У вас есть договоренность с Луческу, что вы – основной вратарь в этом турнире?

– Никакой договоренности нет. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем, – сказал Бойко в комментарии Tribuna.

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