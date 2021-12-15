В Доме футбола 15 декабря состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Украины 2021/22. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Церемония стартовала в 14.00 в Доме футбола. Только Металлист представлял Первую лигу чемпионата Украины – остальные 7 участников четвертьфинала выступают в УПЛ (Динамо, Шахтер, Заря, СК Днепр-1, Ворскла, Александрия и Львов). Команды были поделены на две корзины – соответственно, Динамо и Шахтер, сеянные вместе с Зарей и Ворсклой, не могли сыграть между собой.

Эта стадия Кубка Украины, как и все остальные, тоже состоит из одного матча. Базовый день проведения поединков – 2 марта 2022 года, сообщает официальный сайт УАФ.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:

СК Днепр-1 – Ворскла;

Александрия – Динамо;

Металист – Заря;

Львов – Шахтер.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 ЛЧ – обновленные пары для украинцев, Роналду и Месси возвращаются в Испанию