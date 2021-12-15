Бойко – про суперника Динамо в 1/4 Кубка України: "Взагалі байдуже, хто попався"
Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував результати жеребкування Кубка, яке вибрало для киян Олександрію.
– Задоволені жеребкуванням?
– Взагалі байдуже, хто попався.
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– Як оцінюєте шанси Динамо на вихід до півфіналу?
– До матчу шанси завжди 50 на 50. А там буде видно.
– Ви відіграли повний матч 1/8 фіналу Кубка проти Маріуполя, всі кубкові зустрічі минулого сезону. У вас є домовленість із Луческу, що ви – основний воротар у цьому турнірі?
– Жодної домовленості немає. Тренер обирає воротаря перед кожним матчем, – сказав Бойко у коментарі Tribuna.
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