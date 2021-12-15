– Задоволені жеребкуванням?

– Взагалі байдуже, хто попався.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо і Шахтар отримали суперників

– Як оцінюєте шанси Динамо на вихід до півфіналу?

– До матчу шанси завжди 50 на 50. А там буде видно.

– Ви відіграли повний матч 1/8 фіналу Кубка проти Маріуполя, всі кубкові зустрічі минулого сезону. У вас є домовленість із Луческу, що ви – основний воротар у цьому турнірі?

– Жодної домовленості немає. Тренер обирає воротаря перед кожним матчем, – сказав Бойко у коментарі Tribuna.

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