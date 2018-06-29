Боатенг: Четыре года назад мы были на вершине мира – теперь мы на дне

Защитник сборной Германии Жером Боатенг прокомментировал провальное выступление своей команды на чемпионате мира.

"Катастрофа .. Чемпионат мира 2018 года прошел не так, как мы ожидали. Я все еще злюсь и разочарован, и в то же время мне жаль всех фанатов, которые поддерживали нас на стадионе или дома перед телевизором, или в общественных местах.

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Мы действительно провалили этот турнир. Четыре года назад мы были на вершине мира - теперь мы на дне. Таким днях в жизни футболиста никто не позавидует, но это жизнь.

Все, что я могу сказать, это спасибо нашим фанатам, которые всегда поддерживают нас. Мы проанализируем, что пошло не так, и продолжим работу. Я обещаю, что мы вернемся сильнышимы!" – написал Боатенг в своем Instagram.

Напомним, Германия впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира.

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